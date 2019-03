Camera iperbarica Varignano, Michelucci: "Convenzione sospesa, chiarezza sui motivi"

Intervento del consigliere regionale Juri Michelucci, Pd.

La Spezia - Ho presentato un'interrogazione a risposta immediata per comprendere le ragioni per le quali è stata sospesa la convenzione tra marina Militare e Asl 5 per l'utilizzo da parte dei pazienti civili del centro di ossigenoterapia iperbarica che ha sede nell’antica fortezza del Varignano a Le Grazie ha sede il Comando Subacqueo Incursori (Com.sub.in). Si tratta infatti dell'unico centro in provincia grazie al quale possono essere trattate malattie da decompressione conseguenti ad attività subacquee, l’avvelenamento da monossido di carbonio, gangrene gassose, lesioni da schiacciamento o fratture a rischio ed altre patologie. Dal 2016 ad oggi sono stati effettuati oltre mille trattamenti individuali di ossigenoterapia a favore di pazienti civili dal momento che l’avvelenamento da monossido di carbonio, per esempio, è un evento ricorrente soprattutto nei mesi invernali a causa di scarichi fumari malfunzionanti e risulta maggiormente frequente nelle fasce più deboli della popolazione. La sospensione della convenzione costringe i pazienti che necessitano di questo tipo di trattamento ad essere spostati su Genova, con i disagi conseguenti.

Chiedo pertanto di conoscere le motivazioni di tale sospensione e, soprattutto, di sapere se e quali azioni si intendano intraprendere per rendere nuovamente fruibile ai pazienti civili l’unico centro di ossigenoterapia iperbarica presente alla Spezia.



