Cambio al vertice della Lega Giovani: Fulvio Mammi è il nuovo commissario provinciale

La Spezia - Dopo otto anni da coordinatore provinciale, il consigliere comunale della Lega spezzina Simone Vatteroni lascia la guida della Lega Giovani spezzina. Al suo posto Fulvio Mammi, nominato Commissario provinciale dal Commissario regionale del movimento giovanile, Giuseppe Grisolia, nel corso di una riunione a distanza alla presenza del Coordinatore Federale, On. Luca Toccalini. “Dopo otto anni lascio la guida del movimento giovanile - otto anni intensi, di lotta e di passione - dichiara Simone Vatteroni. Continuerò a dare il mio contributo al movimento e il mio appoggio al neo-Commissario Fulvio Mammi al quale auguro buon lavoro”



Queste le prime dichiarazioni del Commissario provinciale, Fulvio Mammi: “Tengo a ringraziare Simone Vatteroni per il lavoro svolto in questi anni e il Commissario Giuseppe Grisolia per la fiducia accordatami. È un onore per me poter ricoprire un ruolo di responsabilità, anche se in un periodo storico in cui non è facile fare politica attiva sui territori. Ciononostante la Lega Giovani ha già dimostrato di essere punto di riferimento per una comunità umana e politica strutturata su tutto il territorio provinciale. Continueremo ad affiancare il partito e i suoi amministratori nelle loro battaglie per garantire il buon governo dell’amministrazione e siamo pronti ad ascoltare i tanti studenti e giovani lavoratori che, mai come oggi, devono affrontare le difficoltà di un contesto sempre più difficile da affrontare. A Vatteroni i ringraziamenti per il grande lavoro svolto sin qui dal Commissario regionale Grisolia, e gli auguri a Mammi da tutta la struttura regionale per il lavoro che lo aspetta