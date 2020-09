Cambiamo condanna l'episodio di Piazza Brin: "Figlio di un clima di sospetto"

La Spezia - In merito a quanto accaduto al sindaco Peracchini questa mattina in piazza Brin il gruppo Cambiamo! della Spezia commenta: "Ecco il risultato di giorni e giorni di polemiche, accuse, parole ben oltre il livello della normale critica messe in campo dalle opposizioni: questa mattina il sindaco Peracchini, durante una diretta televisiva, è stato aggredito verbalmente da una persona in piazza Brin, la quale contestava persino l'uso della mascherina. Esprimiamo totale solidarietà al sindaco e condanniamo fermamente episodi di questo tipo, figli evidentemente di un clima di sospetto e istigazione al non rispetto delle regole creatosi di alcuni giorni a questa parte. Facciamo l'ennesimo appello a tutti ad abbassare i toni e a collaborare con l'amministrazione comunale e le autorità sanitarie, ne va della salute di ogni cittadino".