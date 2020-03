Cambiamo! a Michelucci: "Guardie ecologiche già attivate"

La Spezia - "Vorremmo tranquillizzare il consigliere Michelucci sull'impiego delle guardie ecologiche nel Comune della Spezia: presto saranno operative". Così Manuela Gagliardi, Luca Piaggi, Andrea Biagi e Marco Frascatore rispondono al consigliere regionale Michelucci in merito all'utilizzo delle guardie ecologiche nell'emergenza Corona virus.



"Le Gev sono già state attivate, senza clamore o manie di protagonismo, dall'assessore alla Protezione Civile Luca Piaggi, grazie alla collaborazione con la Provincia - precisano - si stanno facendo le opportune procedure per l'assicurazione del personale e a breve potranno essere impiegate sul campo, per fronteggiare l'emergenza sanitaria".

"Sarebbe bene però che in momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo invece di fare propaganda, tardiva, sui giornali, il consigliere chiedesse direttamente a chi sta gestendo l'emergenza, come correttezza istituzionale vorrebbe in questi casi", concludono.