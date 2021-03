Cambiamo: "Su riqualificazione di via Prosperi c'è iter ben preciso"

La Spezia - "Spiace dover contraddire nuovamente il collega di minoranza Melley, ma per quanto riguarda il progetto di riqualificazione che interessa via Prosperi nessuno intende accampare scuse. Al contrario c'è un iter ben preciso a cui attenersi e l'amministrazione Peracchini lo sta mettendo in pratica". Così il gruppo consiliare Cambiamo! replica al consigliere di minoranza Melley.



"Le tematiche di Borgo Baceo, così come le questioni idrauliche, verranno opportunamente valutate tramite la procedura di Vas, mediante opportuni approfondimenti che permetteranno di sviscerare ogni aspetto - precisano i consiglieri - La scelta dell'amministrazione e dei tecnici di avviare la Vas va proprio nella direzione di dare risposte a tutte le perplessità e dubbi, che potranno così essere approfonditi nella sede più opportuna, dove verranno ascoltati tutti i portatori di interesse con le relative osservazioni".

"Per quanto riguarda l'indice edificatorio, il vecchio Puc lo fissava a 0,30, ma questa soluzione non ha avuto alcun effetto positivo sull'area perché economicamente non sostenibile, ciò è sotto gli occhi di tutti, con il relativo degrado che tanti cittadini denunciamo da decenni. La scelta del consiglio di approvare un indice di 0,6 permetterà invece la riqualificazione di un'area degradata da decenni, sulla quale c'è stato immobilismo totale da parte delle precedenti amministrazioni - proseguono -

Quindi, stando così le cose, stupisce che proprio un ex amministratore della cosa pubblica poco o nulla sappia delle procedure che vanno seguite in casi come questi". "Finalmente si sta portando avanti una proposta seria sulla risoluzione delle problematiche dell'area, senza inseguire sogni irrealizzabili come è stato fatto per troppo tempo nella nostra città da chi ci ha preceduto", concludono.