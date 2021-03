Cambiamo: "Su Felettino Regione ha mantenuto le promesse"

La Spezia - «Governare significa saper mantenere le promesse e Regione Liguria, pur nella complessità di un’opera come il nuovo progetto dell’ospedale Felettino, con lo stanziamento di 29 milioni oggi lo ha ben dimostrato. La copertura finanziaria per il nuovo bando di gara era stata promessa e ora a quella promessa sono seguiti i fatti. Il nuovo ospedale è un’infrastruttura fondamentale per la nostra città e la provincia della Spezia, perciò non possiamo che essere soddisfatti e ringraziare il presidente Toti e l’assessore Giampedrone per il lavoro svolto. Non era certo scontato reperire questi fondi, vista l’entità dell’importo, eppure siamo qui a complimentarci.

Con la giornata di oggi è stata smarcata un’altra tappa del percorso che porterà alla realizzazione del nuovo Felettino. Ora che il progetto è stato revisionato e la permuta del vecchio Sant’Andrea eliminata siamo fiduciosi che il nuovo percorso possa svolgersi nel migliore dei modi».



Gruppo Cambiamo! della Spezia

Manuela Gagliardi

Luca Piaggi

Marco Frascatore

Andrea Biagi

Enzo Ceragioli

Oscar Teja

Marco Tarabugi