Cambiamo: "Soprintendenza boccia parcheggi, premiato lavoro amministrazione Peracchini"

La Spezia - "Con la pubblicazione del parere della Soprintendenza si mette un punto fermo sul progetto che interessa piazza del mercato: l'ente si è espresso ritenendo appropriato il progetto vincitore del bando, mentre vengono bocciati i parcheggi. Si premia quindi il lavoro fatto dall'amministrazione Peracchini". I consiglieri di Cambiamo! Andrea Biagi, Enzo Ceragioli e Marco Frascatore commentano il parere emesso dalla Soprintendenza per i Beni Artisti in merito al progetto di fattibilità che è stato presentato sull’intervento di riqualificazione del mercato di Piazza Cavour.

"Come era stato proposto, si predilige la semplicità, il respiro che viene ridato a Corso Cavour - affermano i consiglieri - ciò non toglie che l'amministrazione Peracchini, tramite l'assessorato guidato da Luca Piaggi, è disponibile e intenzionata a trovare soluzioni per rispondere all'esigenza di nuovi parcheggi per il centro città".

"Piazza Cavour è il cuore della città perciò è fondamentale agire con attenzione, per questo è stato fatto un lungo lavoro di ascolto e partecipazione, proprio per non calare il progetto dall'alto e si è comunque proceduto agli approfondimenti richiesti sui parcheggi", aggiungono.

"Ora però è il momento di proseguire con il lavoro, residenti e commercianti aspettano una risposta, dobbiamo impiegare i fondi messi a disposizione dalla Regione, più di 4 milioni di euro tramite il Fondo strategico regionale", concludono.