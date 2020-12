Cambiamo: "Si naviga a vista grazie all'incapacità del governo attuale"

La Spezia - "Le opposizioni oggi hanno parlato di incapacità di gestione e di mancanza di visione del futuro, per quanto riguarda l’amministrazione della città. Il problema è che queste critiche sono irricevibili, non solo perché cozzano con i progetti portati a termine dalla giunta Peracchini, ma soprattutto perché arrivano da quella parte politica che al momento siede a Roma ai banchi di governo e che sta dimostrando di non essere in grado di gestire il nostro Paese". I consiglieri del gruppo Cambiamo! replicano così alle affermazioni odierne delle minoranze sull'operato della giunta comunale. "Da settimane - proseguono - assistiamo allo scontro interno fra le varie anime di questo esecutivo mal congegnato, anziché sentir parlare di argomenti concreti, per esempio il Recovery Plan. Il tutto non può che portare a inevitabili ed evidenti ripercussioni a tutti i livelli amministrativi: ristori arrivati in ritardo o non ricevuti, Tpl mai potenziato, incertezza sulla riapertura delle scuole con i ministri competenti che diffondono queste diverse per la didattica in presenza".



"Stiamo davvero navigando a vista grazie a tutta questa incapacità e litigiosità, mentre in un momento così delicato servirebbero competenza e linearità nell’azione del governo centrale, essenziale anche per la nostra quotidianità amministrativa. Perciò lascino perdere le accuse di incapacità, visto che sono i rappresentanti di chi non fa altro che discutere, anziché pensare a governare", concludono i consiglieri di Cambiamo.