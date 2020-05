Cambiamo: "Oss meritano risposte, impasse colpa del governo"

La Spezia - "Fa piacere leggere che il consigliere regionale Battistini, in merito al futuro lavorativo dei 158 OSS di Asl5, abbia proposto al Ministro della Salute di elaborare una norma nazionale che consenta l’internalizzazione dei servizi. Si è finalmente rivolto al soggetto giusto, visto che un’impasse di questo tipo poteva essere risolta solo con un intervento del Ministero della Sanità e, sinora, è stato proprio il governo a bloccare ogni iniziativa a favore di questi lavoratori, sia da parte dei parlamentari che della Regione". Così il gruppo Cambiamo! della Spezia interviene in merito alla situazione lavorativa dei 158 OSS.

"Noi sosterremo ogni sua iniziativa presso il dicastero a Roma, vogliamo risolvere questo problema che si sta trascinando da troppo tempo, infatti ce ne siamo occupati anche durante l’ultimo consiglio comunale straordinario in cui si è discusso della gestione dell’emergenza sanitaria", aggiungono.

"Ci auguriamo, ora che si è capito quale sia l’istituzione competente in materia, che ci si concentri per raggiungere questo importante obiettivo. I 158 OSS non si sono risparmiati in questo difficile periodo, meritano una risposta chiara e certa al più presto. Noi ci siamo", concludono i membri di Cambiamo!.