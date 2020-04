Cambiamo: "Mascherine, grazie a Regione e Protezione civile per l'ottimo lavoro"

La Spezia - "Grazie all'instancabile lavoro di Regione e Protezione Civile della Liguria presto ogni residente avrà la sua mascherina. Come ha annunciato oggi il presidente Toti, saranno ricevute via posta e in maniera gratuita. Nei comuni sotto ai 2.000 abitanti invece saranno i sindaci a distribuirle". Manuela Gagliardi, Luca Piaggi, Andrea Biagi e Marco Frascatore, del gruppo Cambiamo! della Spezia, ringraziano Regione Liguria e Protezione Civile per l'arrivo delle mascherine.

"Queste mascherine, di tipo chirurgico, sono parte di un carico di 3 milioni di pezzi, che comprendeva anche il modello FFP2, arrivato nei giorni scorsi a Genova. Davvero un ottimo risultato, che dà risposta a un'esigenza dei cittadini. Ringraziamo ancora la Protezione Civile per tutto ciò che sta facendo, in questi giorni difficili di emergenza sanitaria", concludono.