Cambiamo: "Ex Falcomatà, operazione che ha dato risposte"

La Spezia - "È nei momenti di difficoltà che si vede quanto di buono è stato fatto in precedenza, se non fosse così oggi la Protezione Civile ligure non riceverebbe gli elogi dal Dipartimento Nazionale. Eravamo già convinti del suo buon operato, dopo questa conferma vogliamo congratularci e ringraziare tutti i volontari che ogni giorno, seppur nelle difficoltà dovute all’emergenza Covid-19, lavorano per la nostra sicurezza. Il nostro ringraziamento va anche, naturalmente, a tutti gli operatori e volontari sanitari, in prima linea contro questa terribile epidemia". Manuela Gagliardi, Luca Piaggi, Andrea Biagi e Marco Frascatore, del gruppo Cambiamo! della Spezia, commentano l'azione della Protezione Civile in questo periodo di straordinaria emergenza sanitaria.

"Un esempio dell’ottimo lavoro svolto è l’allestimento della foresteria all’interno del complesso dell’ex ospedale Falcomatà, convertita in breve tempo a struttura protetta, dove trascorrere in sicurezza il periodo di quarantena. Non era un’operazione scontata, eppure in pochissimi giorni è stata resa funzionante. Non si tratta di un presidio ospedaliero o sanitario, ma un luogo di degenza dove poter restare in attesa di una completa guarigione. Si è data così una risposta certa a un problema serio, quello della dimissione protetta di pazienti guariti dalla malattia, ma ancora potenzialmente infettivi, che non possono ovviamente tornare nelle loro case, perché non si troverebbero in condizioni di isolamento e dove peraltro non godrebbero dell'assistenza costante di medici e infermieri", precisano i membri di Cambiamo!.

"È stato un grande sforzo che ha coinvolto, oltre ai volontari di Protezione Civile, il comparto sanitario e il Comune, tutti operativi nella gestione quotidiana della struttura, come dimostrato dai sopralluoghi svolti dall’assessore alla Protezione Civile Luca Piaggi", aggiungono.

"Rinnoviamo quindi i nostri ringraziamenti, mai sufficienti vista la gravità della situazione, alla Protezione Civile e a tutti coloro che ste stanno fronteggiando quotidianamente l’emergenza, in un periodo così complesso come quello che stiamo vivendo sapere che ci sono persone preparate sul campo è fondamentale", concludono.