Cambiamo!: "Che coraggio chiedere ora le dimissioni di Peracchini!"

La Spezia - "La consigliera Pecunia, rivolgendosi al sindaco Peracchini, parla di senso di responsabilità, ma proprio lei dimostra di non averne affatto, in un momento delicato come quello che l’intero paese sta vivendo. Come si può, in un frangente in cui bisognerebbe essere uniti e collaborare per la ripartenza della città, chiedere al primo cittadino di dimettersi? Siamo esterrefatti da questa richiesta, che crea solo caos quando al contrario è necessario essere tutti concentrati e mostrare un atteggiamento costruttivo, per lavorare al meglio per il bene degli spezzini. Ma forse l’esponente di Italia Viva non pensava all’interesse dei suoi concittadini quando attaccava il sindaco, ma solo a fare propaganda elettorale". Così il gruppo Cambiamo! della Spezia replica a Federica Pecunia sulle accuse al sindaco Peracchini.