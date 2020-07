Cambiamo: "Centrosinistra rifiuta follemente soldi che arrivano da suo governo"

La Spezia - "Ieri sera, durante il consiglio comunale, è andato in scena uno spettacolo davvero surreale, oltre che deprimente: i consiglieri del Partito Democratico si sono opposti ai finanziamenti del Mit che il Comune si è aggiudicato tramite bando, ben 40 milioni che andranno a migliorare il trasporto pubblico e anche al bando di riqualificazione delle periferie, altri fondi che sono importantissimi per la nostra città. Il tutto senza nessuna motivazione, che peraltro difficilmente sarebbe risultata valida a fronte di occasioni come queste, che farebbero fare un grande salto di qualità alla nostra città". Così i consiglieri di Cambiamo! Andrea Biagi e Marco Frascatore commentano il consiglio comunale di ieri sera.

"Inutile dire che il partito di centrosinistra, ormai preso dall'ansia della campagna elettorale, cerchi di ostacolare in ogni modo il lavoro dell'amministrazione Peracchini, nonostante a fare le spese di questo assurdo atteggiamento sarebbero i cittadini. Senza contare la follia di rifiutare soldi che provengono dal governo di cui loro stessi fanno parte - aggiungono - gli spezzini non meritano davvero tutto questo, infatti tre anni fa hanno scelto di dare fiducia a Peracchini e alla sua squadra. La buona politica e la buona amministrazione sono ben altro, come dimostrato ieri mattina a Montalbano".