Cambiamo: "Buon lavoro quindi all’assessore Piaggi"

La Spezia - Il gruppo consiliare Cambiamo si congratula con l’assessore Luca Piaggi, che ha appena ricevuto le deleghe all’urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia territoriale e al demanio dal sindaco Peracchini. "L’assessore Piaggi, già delegato a Infrastrutture, Lavori Pubblici, Protezione Civile e Difesa del Suolo - si legge nella nota a firma Marco Frascatore, Andrea Biagi, Enzo Ceragioli, Oscar Teja, Marco Tarabugi - ha svolto sinora un lavoro molto importante per la nostra città e siamo convinti che potrà fare bene anche in questo nuovo incarico. Siamo orgogliosi che un membro del movimento Cambiamo!, del presidente della regione Giovanni Toti, svolga un ruolo di questo livello: questo passaggio permetterà alla politica del fare, che caratterizza il nostro gruppo, di concretizzarsi anche in ambiti strategici per lo sviluppo della Spezia come la pianificazione territoriale e la gestione del demanio. Ancora buon lavoro quindi all’assessore Piaggi".