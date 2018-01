Caleo: "Diritto alimentare è nuova frontiera in cui l'Italia si distingue"

La Spezia - "Il diritto al cibo, alla sicurezza alimentare e alla salute, accanto alla tutela dell'eccellenza del Made in Italy nell'agro alimentare costituiscono la nuova frontiera del diritto alimentare, che vede nell'Italia un paese leader. In questa legislatura abbiamo fatto passi avanti determinanti anche in questo settore e nel complesso sul fronte dell'ambiente, con l'approvazione delle leggi sugli ecoreati, sul riordino delle agenzie ambientali per i controlli, contro lo spreco alimentare, sulla green economy, sulla biodiversità in agricoltura e tanto altro. Nel diritto alimentare, l'Italia è destinata a lasciare un segno per le sue grandi tradizioni nelle produzioni e per il corpus di saperi di cui siamo depositari".



Lo dice il senatore del Pd Massimo Caleo, vicepresidente della Commissione Ambiente, che oggi ha promosso in Senato la presentazione di due volumi editi da Cedam 'Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto' di Francesco Bruno e 'European and Global Food Law' di Luigi Costato e Ferdinando Albisini, alla quale hanno partecipato gli autori, il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri e i professori Emanuele Marconi e Laura De Cara.



"Si tratta di un settore - prosegue Caleo - in grande espansione, con il coinvolgimento anche della Cina e di altri soggetti globali, in cui si apriranno nuovi spazi per i giovani proprio grazie alla diffusione globale non solo di modelli di consumo, ma anche delle normative sulla sicurezza e sulla qualità degli alimenti".