Cadimare, via al recupero delle aree rilevate dall'Aeronautica

La Spezia - La Giunta Peracchini ha deliberato, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi, il progetto definitivo per la sistemazione dell’area in fregio al borgo di Cadimare. Tra gli interventi programmati è compreso anche il recupero di parte dell’area e degli immobili acquistati dall’Aeronautica militare e che verranno utilizzati successivamente per servizi ad implementazione di quelli già esistenti nella frazione.

“Più spazio per il fronte a mare per il borgo di Cadimare grazie all’accordo con l’Aeronautica militare con un intervento di circa 250mila euro – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - un progetto molto atteso dalla popolazione di Cadimare che finalmente vede la luce e che valorizza tutta l’aera. La sistemazione dell’area in fregio crediamo infatti che possa migliorare sensibilmente la qualità della vita della riviera di ponente del nostro Comune”.

“Il progetto per Cadimare è già stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e cuba 250mila euro – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi – Si arretra quindi il confine con l’Aeronautica e si migliora l’area con altre opere riguardanti i quadri elettrici, l’impianto di pubblica illuminazione e di smaltimento di acqua piovana, la fognatura, lo spostamento del contatore dell’acqua potabile e i varchi per il collegamento con la strada carrabile e l’area pedonale.”