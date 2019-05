Cacciavillani: "Siamo stati sconfitti, ma siamo più forti"

La Spezia - "Mi spiace leggere già le dichiarazioni del riconfermato sindaco sul fatto che non ho avuto un atto di riguardo nei suoi confronti, penso che a distanza da un’ora dalla fine dello scrutinio non si fanno certe dichiarazioni". E' il commento di Alessandra Cacciavillani candidata della lista di centrodestra per il Comune di Calice al Cornoviglio.

"Una telefonata - scrive - non si nega a nessuno ,sportivamente non ho reagito a molte sue dichiarazioni in campagna elettorale, mi sono limitata solo a difendermi e a dire come in realtà le cose erano andate con documenti alla mano, tutti, ma dire che non ho ancora fatto ciò che lui si aspettava, una telefonata direi che è pretenzioso a distanza di così poco tempo dallo scrutinio dei voti anche perché non ho ancora avuto modo di contattarlo in quanto molte persone mi stanno telefonando per esprimere le loro impressioni su queste elezioni. Lo farò certamente quando ne avrò il tempo".

"Noi ci sentiamo più forti che in campagna elettorale per questo risultato - prosegue- perché abbiamo aumentato la percentuale al 37,33% di consensi a differenza di 5 anni fa , proprio perché molta gente ha sfiduciato l’operato dell’amministrazione Scampelli. Siamo certi di riuscire a fare una dura opposizione questa volta perché il gruppo che componeva questa lista non si scioglierà ma lavorerà unito per tutto il mio mandato. Cercheremo di lavorare per raggiungere comunque i nostri obbiettivi principali sapendo già che regione e provincia non ci abbandoneranno".