Bus in fiamme, se ne parla in consiglio comunale

Question time richiesto da Manfredini e Caratozzolo, mozione urgente della Nobili.

La Spezia - L'autobus atc in fiamme in Viale San Bartolomeo si appresta ad approdare in consiglio comunale. C'è una mozione urgente, a firma Dina Nobili, consigliera comunale Pd. L'esponente del centrosinistra ritiene, si legge nel documento, “indispensabile intervenire sul parco mezzi attraverso un puntuale piano manutentivo” e “non più rinviabile la discussione del piano industriale di Atc esercizio che contiene anche un abbassamento dell'età media del parco mezzi”. La mozione intende impegnare il sindaco “a farsi promotore nei confronti dell'azienda di una campagna straordinaria di manutenzione di tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico” e “a richiedere alla Provincia di avviare la più larga discussione sul nuovo piano industriale al fine di arrivare in tempi brevi alla decisione delle modalità di affidamento del servizio”.



E ancora, c'è un Question Time dei consiglieri comunali Paolo Manfredini e Massimo Baldino Caratozzolo. Il già candidato sindaco del centrosinistra e l'ex esponente della maggioranza, in occasione della seduta del prossimo 13 maggio, interpellaranno sindaco e assessore competente per sapere quali azioni intenda intraprendere Palazzo civico per sollecitare Atc “al di là dei piani industriali di medio e lungo termine affinché possa nell'immediato futuro svolgere il servizio pubblico in condizioni di tutta sicurezza per esempio rendendo noto attraverso tutte le opportune verifiche lo stato attuale si ogni singolo mezzo utilizzato, in modo che ogni cittadino e ogni lavoratore sia debitamente informato”.