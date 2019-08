Bus, Atc replica a Pecunia: "Meriti di Regione e nuovi amministratori comunali"

La Spezia - "In merito a quanto apparso sulla stampa on line e sui social network ()QUI a firma della Consigliera comunale Federica Pecunia, siamo a precisare quanto segue. Nessuno vuole intestarsi o assumersi meriti di altri, ma è corretto e doveroso raccontare i fatti per come si sono realmente sviluppati". Lo si legge in una nota diffusa da Atc Esercizio.



"Gli autobus che stanno arrivando in questi giorni, sono frutto di una gara bandita a livello regionale, totalmente finanziati da risorse pubbliche - continuano dall'azienda - L’aggiudicazione della gara ha scontato un contenzioso tra i vari partecipanti della stessa, la consegna dei bus dunque ha avuto un fortissimo ritardo. La verità è pertanto dare il merito alla Regione di aver stanziato le risorse e semmai, se proprio ce lo vuole riconoscere Consigliera, dire che gli attuali amministratori hanno “sbloccato” una situazione ingessata da lungo tempo, tant’è che l’ordine è stato firmato in data 09.04.2019 dall’attuale Amministratore Delegato. Verità è essere consapevoli che ATC negli ultimi 5 anni non aveva fatto nessun investimento e il parco mezzi è allo “stremo” con conseguenti gravi problematiche per utenti e autisti. Verità è aver contezza che in una situazione di questo tipo il rischio era quello di veder “svenduta” l’Azienda perché non in grado di partecipare con le proprie forze ad alcuna gara per l’affidamento del servizio. Verità è riconoscere che, in meno di un anno di lavoro dei nuovi amministratori, ATC ha presentato un piano industriale, volto all’ottenimento dell’affidamento in house, che prevede investimenti per 36 milioni di Euro per acquistare 216 nuovi autobus, di cui 73 già nel primo triennio 2020-2023. Consigliera ci creda, nella situazione data, pochi sono i meriti che gli attuali amministratori potrebbero, anche volendo, intestarsi rispetto alle passate gestioni. Questo tipo di polemiche però a noi interessano poco, siamo qui per amministrare una Società che ha un compito fondamentale per la comunità spezzina, ovvero quello di consentire ai cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli (anziani e giovani), di spostarsi agevolmente all’interno del territorio e garantire una maggiore qualità del lavoro ai dipendenti".