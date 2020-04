Bufano (Pd): "Gravi carenze organizzative, da sindaci centrodestra squallide mistificazioni"

La Spezia - I sindaci di destra (ma Paoletti non era civico?) accusano i sindaci di centrosinistra di rompere l'unità dei comuni della provincia nella lotta al coronavirus (QUI) "rischiando di infangare tutti i professionisti della sanità ligure e della provincia, dai massimi vertici a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i tecnici, i volontari, gli autisti delle ambulanze e gli addetti alle pulizie..." (sic). Che tristezza!

Basta rileggere l'intervento dei sindaci di centrosinistra per farsi un'idea della squallida mistificazione cui si prestano quelli di destra, ossessionati dall'ordine di scuderia che viene da Genova: difendere ad ogni costo le politiche della Regione, fra le più carenti, inefficaci e contestate d'Italia, e la condotta dei dirigenti della nostra Asl, scelti fra i panchinari brocchi della sanità lombarda in omaggio al monopolio leghista nel ramo, rinunciando così ad esercitare a loro volta in autonomia le prerogative di supremi garanti della sanità pubblica nei rispettivi comuni, moralmente responsabili della salute dei loro cittadini.

Le cronache di queste ore sono colme di riferimenti a gravi carenze organizzative, a omissioni, a tentativi di occultare o di sottovalutare fatti inquietanti e allarmate prese di posizione anche di medici (si pensi, per tutte, alla vicenda della Rsa Sabbadini di Sarzana e alla grave denuncia di quindici medici di base su tamponi ed abnorme rapporto fra vittime e contagiati nella nostra provincia...).

Carenze organizzative delle quali anche i consiglieri spezzini di Fratelli d'Italia si sono riservati di chieder conto a emergenza terminata...

Tutte vicende e responsabilità alle quali gli stoici e spesso eroici professionisti della sanità spezzina (primari, medici, infermieri, volontari, autisti della ambulanze etc) sono totalmente estranei, anzi sono le prime vittime, e nei confronti dei quali i sindaci di centrosinistra non avevano mosso alcun rilievo, lodandone invece incondizionatamente la professionalità e l'abnegazione...

Ma i sindaci della destra preferiscono sollevare uno squallido polverone, facendo di ogni erba un fascio e quadrato intorno a un presidente della Regione parolaio, a un assessore regionale alla sanità inetta, a dirigenti che Guido Melley ha giustamente definito succubi di Genova, latitanti o addirittura ostruzioniste.

Nulla a che vedere con quel "senso di responsabilita" a cui anche Papa Francesco (al quale i sindaci della destra, annaspando, tirano inopportunamente la veste) ha richiamato tutti in questo frangente: è giusto ricordare che "nessuno si salva da solo", ma ancor meno ci salveremo se chi ricopre le decisive responsabilità non è all'altezza e non accetta osservazioni.



Paolo Bufano, esponente Pd, già segretario provinciale PPI