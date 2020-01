Brogi risponde a Benifei: "Nessuno può conoscere la cartella clinica di chi si espone in piazza"

La Spezia - "Che l’europarlamentare si vergogni per le immagini di un leader politico rappresentato troppo spesso a testa in giù o dai titoli di alcuni giornali di regime invece che per queste cose". Lorenzo Brogi risponde a Brando Benifei, intervenuto per commentare le ultime notizie riguardanti Matteo Salvini, il segretario leghista che ha criticato e schernito il discorso tenuto da un attivista delle Sardine.

"Dispiace se il ragazzo è affetto da DSA, ma nessuno può conoscere la cartella clinica di chi si espone politicamente in pubblica piazza", conclude Brogi.