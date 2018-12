Brogi ribatte a Melley: "Non ci dimentichiamo delle periferie, luci e allegria in arrivo a Fossitermi"

La Spezia - “Il consigliere Melley si sbaglia di grosso, l’Amministrazione Peracchini non si è dimenticata delle periferie né tantomeno di Fossitermi; il parco, cuore nevralgico del quartiere, zona frequentatissima da famiglie e bambini avrà una simpatica sorpresa già domani sera , come da programma, per portare un po’ di luce e atmosfera natalizia. Verranno infatti illuminati alcuni tronchi e alberi del parco con luci natalizie per l’allegria dei bambini e non solo. Lo ringraziamo per essere in sintonia con noi che da quando ci siamo insediati abbiamo avviato più che mai il coinvolgimento delle periferie, con luci di Natale ed eventi durante tutto l’anno, collaborando anche con comitati e associazioni presenti". Così l'assessore Lorenzo Brogi risponde al consigliere Guido Melley, capogruppo di LeAli a Spezia.