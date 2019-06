Brogi replica a Frankie: "Concerto di tutti, non solo di chi ha bandiere rosse"

La Spezia - Le critiche rivolte dal rapper Franki Hi Nrg all'amministrazione spezzina per il 'caso Motta' non sono piaciute all'assessore a Sport e Commercio Lorenzo Brogi, che, via social, ha attaccato duramente l'autore di Fight da Faida e Quelli che benpensano. "Caro Frankie vedi bene che in questa città sotto la guida del centrodestra e della Lega non si è vietato a nessuno di parlare, ne è riprova il caso di Curcio, ex terrorista che qui è venuto a presentare un libro, senza che nessuno organizzasse picchetti o manifestazioni contro, come invece è avvenuto con tanto di mobilitazione di piazza per altri. Noi ci limitiamo a non andare ad ascoltare, a non condividere certi pensieri ma mai abbiamo bloccato o bloccheremo iniziative di chi la pensa diversamente, questa è la nostra forza, essere completamente diversi da voi!", scrive ha scritto l'esponente leghista.



"Quindi - ha proseguito - rifletti prima di parlare e dire chi non ha dimestichezza con la libertà, forse non l’avremo con la tua, quella che è libertà solo se viene da una certa parte politica! La libertà degli altri, a voi non interessa, non fate gli ipocriti, a voi interessa il mono pensiero, a noi no, è proprio per questo che aprire un concerto (qua il riferimento è naturalmente a Motta, ndr) come se si fosse alla festa dell’Unità ha offeso centinaia di cittadini che se ne sono andati dopo le dichiarazioni fatte dal tuo collega. Una cosa è la libertà di pensiero, lo torno a ripetere, altra cosa è la maleducazione nei confronti di un pubblico dalle mille anime, durante una festa che doveva essere di tutta la città e non solo di chi sventola le bandiere rosse".



Esaurita la replica nel merito e la comparazione noi/voi, Brogi punge anche sul lato artistico: "Frankie è vero che tutti siamo esseri pensanti ma spiegare testi e canzoni, dover sempre rimarcare una posizione, è anche avvilente per voi stessi. I grandi della storia della musica non avevano bisogno di questo, lasciavano a chi ascoltava cogliere dai testi i significati, evidentemente voi avete bisogno di parlare più che cantare perché ciò che scrivete non passa, non arriva se non accompagnato da comizi e spiegazioni".