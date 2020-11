Brogi: "Zona arancione, il mio pensiero agli imprenditori"

La Spezia - "In questo momento che sembra il ripetersi di un film già visto, il mio pensiero va a tutti gli imprenditori che ancora una volta senza battere ciglio, si stanno rimboccando le maniche per cercare di andare avanti.

Sono in contatto con molti di loro e ognuno ha dimostrato ancora una volta come siano forti e capaci, a testa alta guardano avanti, consapevoli di affrontare ancora una volta il presente costellato di mille difficoltà.

Voglio mandare un grande abbraccio virtuale a tutti loro, nella speranza di poter tra qualche settimana poter ripartire ancora una volta insieme.

Ricordiamoci che dietro a bar, ristoranti e negozi, c’è un mondo che si muove, un’economia intera che fornisce lavoro e servizi.

Vedere la Città ancora una volta spenta fa paura, ricordiamoci in questo momento più che mai quanto siano importanti bar, ristoranti e negozi, sono l’anima delle Città. Ricordiamocelo anche quando i tempi saranno migliori, glielo dobbiamo.

Aspettiamo con ansia che il Governo prenda ulteriori provvedimenti concreti e veloci per ristorare questo ennesimo stop alle economie locali".



Lorenzo Brogi