Brogi: "Tutta la Liguria in arancione è un errore. Bisogna cambiare metodo"

La Spezia - "La scelta di passaggio anticipato in zona arancione di tutta la regione, per un focolaio all’estremità di ponente, adottata dal Cts e ministero, è un errore. I ristoratori hanno fatto la spesa per questa domenica e questa decisione è una doccia gelata per tutti i nostri imprenditori". Lo afferma l'assessore alle Attività produttive del Comune della Spezia, Lorenzo Brogi, commentando le ultime decisioni in fatto di contenimento del contagio.



"La ristorazione - prosegue Brogi - è programmazione non si possono fare questi salti, così si porta all’esasperazione un settore tra i più colpiti da questa emergenza. È sempre più chiaro come il metodo usato non vada bene, bisogna lavorare con blocchi mirati ad aree ristrette, non si può bloccare un’intera regione per un aumento di casi, in un’area ben circoscritta e identificata. Veramente c’è bisogno di un cambio di rotta sulla questione ristorazione, il rischio è quello di perdere migliaia di imprese e posti di lavoro. Il valzer dei colori deve terminare, dobbiamo tornare a garantire il diritto al lavoro, in sicurezza, con regole chiare".