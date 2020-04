Brogi: "Suolo pubblico senza oneri e aree take away, le idee per ripartire"

La Spezia - In vista di una possibile fase 2, questa mattina, nel post giunta, su mandato del sindaco Peracchini, l'assessore al commercio Lorenzo Brogi ha avuto si è confrontato con la dirigente del settore commercio di Palazzo civico. Una circostanza nel corso della quale, in attesa degli approfondimenti necessari sul bilancio e degli eventuali trasferimenti da parte del governo agli enti locali, sono state ipotizzati alcuni interventi, che saranno condivisi con le associazioni di categoria, per far ripartire al meglio il commercio cittadino, sia per quanto riguarda la somministrazione, sia per i negozi in sede fissa.



"Come amministrazione comunale - spiega Brogi - abbiamo l’obbligo di aiutare i nostri commercianti ed imprenditori in questa sfida enorme che ci aspetta. Stiamo valutando ad esempio, in virtù delle maggiori necessità di spazi atti a garantire il distanziamento sociale, una sorta di occupazione libera del suolo pubblico senza oneri. Tali occupazioni serviranno per tutto il comparto di somministrazione e ristorazione. In più credo che dovremmo riprogettare anche l’arredo urbano creando delle aree di consumo, dedicate al takeaway, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Ancora per negozi e artigiani come succede già per lo sbarazzo, concederemo in esenzione l’esposizione di merce su suolo pubblico, il tutto ovviamente snellendo e sburocratizzando i processi autorizzativi. Questi provvedimenti renderanno un po’ più facile la vita dei nostri imprenditori".



Questi e altri provvedimenti saranno approfonditi nelle prossime settimane. "Ma non vogliamo fermarci qui. Quando avremo più chiaro il quadro economico per le casse dell’ente, il nostro impegno sarà quello di traferire risorse per eventuali aiuti economici al comparto commercio. La giunta Peracchini sicuramente cercherà di aiutare l’economia locale a ripartire ma, non può farlo da sola. Occorre un governo che faccia arrivare fondi ai comuni, cosa che fino ad oggi si è visto troppo poco", conclude Brogi.