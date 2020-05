Brogi: "Se confermano distanze, settore ristorazione non reggerà"

La Spezia - "Se le indiscrezioni sui 4 metri quadrati per persona fossero confermate, il settore della ristorazione non potrà reggere e la responsabilità politica e morale del fallimento di migliaia di ristoranti sarà solo del Governo. Idee di questo genere evidenziano come di fatto si è in mano a dei burocrati, la voce della categoria sembra rimanere inascoltata ma come può essere, in questo modo si gioca con il futuro di migliaia di persone". Così Lorenzo Brogi, assessore comunale al commercio boccia le prime indiscrezioni e attacca: "Come può un locale lavorare con queste regole che il Governo ascolti gli imprenditori e associazioni di categoria che chieda loro come sia possibile poter sopravvivere con delle regole che comporterebbero una riduzione di circa il 60% dei posti a sedere disponibili?". Così ancora l'esponente leghista: "Se si vuole uccidere la ristorazione italiana basta applicare quanto è stato ipotizzato: 4 metri o 2 metri di distanziamento significa non rendersi conto della tipologia delle imprese del territorio fatto in stragrande maggioranza di imprese piccole e medie a conduzione familiare. Francamente spero nelle autonomia dele Regioni, la Liguria in quel caso saprà tutelare le proprie imprese".