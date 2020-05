Brogi: "Basta codici Ateco, aperture sulla base delle reali condizioni di sicurezza"

La Spezia - "Ho firmato un’ulteriore lettera con molti altri assessori al Commercio e alle Attività produttive a livello nazionale, contenente una serie di richieste al presidente Conte.

La lettera mandata deve servire a far capire ai tecnici che la possibilità di aprire non può basarsi su di un codice Ateco ma deve basarsi sulla possibilità o no di garantire sicurezza all’interno dei locali e degli esercizi". Lo rende noto l'assessore Lorenzo Brogi.

"Miglia di imprenditori da nord a sud sono fermi ai blocchi di partenza, famiglie intere aspettano di poter ripartire e tornare a una condizione di dignità. Ci aspettiamo dal governo risposte rapide, un’inversione di tendenza rispetto alle aperture basate solo sui codici Ateco. Penso a tutte quelle categorie bloccate, in particolare ai commercianti in sede fissa, cuore pulsante dell’economia cittadina. Penso però - prosegue Brogi - anche agli ambulanti che non sanno assolutamente come finirà per loro. Noi stiamo pensando a razionalizzazioni delle aree mercatali e approfondiremo con le associazioni il tema, cercheremo di fare di tutto per poter riaprire in sicurezza ma riaprire, questo deve essere l’imperativo e il Governo deve dare risposte certe. Il concetto di autorizzare aperture in base alla sicurezza deve essere l’unica strada percorribile, quindi anche per quanto riguarda le estetiste e parrucchieri può valere questo concetto. Tutti coloro che fanno servizi alla persona, dovrebbero poter riaprire se vengono rispettate le norme di sicurezza. Un pensiero deve andare anche al mondo delle palestre e dello sport: come può essere possibile che in una palestra di 500 mq non si possa allenare nessuno? Non parliamo di tornare al regime antecedente ma chiediamo che si possa cercare almeno di sopravvivere. Rischiamo veramente, se si va avanti con questo tipo di discriminazione, di portare ad un punto di non ritorno gran parte del tessuto economico nazionale, quello fatto di un mondo di umanità e sacrifici, da sempre".



"Ci aspettiamo da governo le risorse a copertura delle mancate entrate, questo servirà a garantire i servizi essenziali degli enti e sulla base di quei trasferimenti si potranno studiare reali interventi a sostegno dell’economia", conclude Brogi.