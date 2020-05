Branchini: "Non demonizziamo i più giovani". Cenerini: "Non cadiamo nel buonismo"

La Spezia - “Non dobbiamo generalizzare su quanto sta avvenendo tra i più giovani in questa fase due, non dobbiamo demonizzarli. Siamo 'adultocrentrici' i più giovani sono stati dimenticati in questi due mesi”. Lo ha detto Stefania Branchini dirigente dei Servizi sociali nel corso della IV commissione di oggi pomeriggio (leggi qui e qui) nel corso di un'analisi apprfondita dei servizi erogati dal Comune della Spezia. La commissione è stata occasione da parte della dirigente anche per una riflessione che ha portato alla reazione del consigliere Fabio Cenerini.

“Si è guardato spesso ai giovani come ad una platea indefinita ma non la sono, nel periodo della Fase 1 alcuni siamo riusciti a intercettarli e a coinvolgerli come Servizi, non quanto avremmo voluto – ha aggiunto Branchini -. Tanti di questi ragazzi sanno perfettamente qual è il ruolo di responsabilità nei confronti dei genitori, dei nonni e della comunità. I ragazzi non sono una massa informe e tra gli adulti manca l'ottica di coinvolgerli. Questo dovrebbe farci pensare. Stiamo attenti a non massificare sui giovani. Ovvio che se i ragazzi si rivedono vogliono la vicinanza, ma non vanno demonizzati. Altrimenti non ne veniamo fuori”.

Su questa considerazione è intervenuto il commissario Cenerini: “Non trascendiamo nel buonismo. Da tutta Italia, e cito l'esempio di Sala che è di un pensiero politico distante dal mio, abbiamo visto scene di irresponsabilità. E sono atti che non vanno giustificati, bisogna intervenire. Altrimenti ne vedremo gli effetti la prossima settimana, non possiamo rischiare di mandare tutto a pallino”.

Bianchini ha poi risposto: “Non volevo scatenare questa reazione. Parto da un dato di fatto: è anche sulle spalle dei ragazzi una situazione che non si vedeva dal dopoguerra. Dico solo che non va alimentata la tensione tra generazioni”.

Centi ha poi preso parola: “Capisco il punto di Cenerini che trova da dire sulla 'mala movida'. E comprendo quello di Biachini che ha sottolineato un aspetto importante: solo le famiglie e le scuole si sono occupati dei ragazzi che non vanno lasciati soli. Io dico di evitare questo abbandono, non isoliamo queste realtà e interveniamo sugli eccessi”. Cenerini ha risposto: “Non voglio che passi il messaggio che io sia per la totale repressione. Faccio un esempio: al sindaco l'ho detto apertamente che le multe fino a 4mila euro sono una follia. Francamente ritengo che negli ultimi dieci la situazione, ad esempio per le presenze sulle scalinate spezzine, si sia aggravata”.



(foto: repertorio)