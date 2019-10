Borioli: "Il passaggio con Renzi di Michelucci altro episodio di trasformismo"

La Spezia - Era stato nominato commissario del Partito Democratico provinciale della Spezia il 9 ottobre a pochi giorni dall'uscita di scena della segretaria Federica Pecunia, passata ad Italia Viva, il nuovo soggetto politico di Matteo Renzi. Ed oggi, Daniele Borioli decide di intervenire per la prima volta, a proposito della decisione di Juri Michelucci di lasciare il partito di Via Lunigiana, di cui peraltro fu segretario prima della Pecunia, anch'egli per seguire Raffaella Paita e l'ex premier: "Una decisione che mi sorprende, nei modi e nei tempi. Nei modi, perché l’apprendo anch’io da un tweet con il quale Michelucci contraddice e smentisce quanto egli stesso mi aveva detto in un colloquio diretto non molti giorni fa. Nei tempi, perché mancano ormai pochi mesi alla scadenza del Consiglio regionale, e una elementare questione di garbo istituzionale avrebbe dovuto indurlo a rispettare sino in fondo il mandato ricevuto dal Partito grazie al quale egli è

Ancora Borioli: "Prendiamo atto di questa decisione, che priva della rappresentanza consigliare in Regione non solo e non tanto l’organizzazione del PD provinciale della Spezia, quanto gli elettori democratici che gli avevano conferito il mandato. Un fatto grave, che appartiene all’ormai ricorrente costume trasformista di cambiare casacca in corso d’opera, ma che soprattutto preoccupa in ragione delle cruciali questioni aperte sul territorio, sul fronte della sanità e dell’ambiente. Delle quali, naturalmente, continueremo ad occuparci sin dai prossimi giorni. E’ chiaro che l’assenza di un rappresentante diretto in Regione deve essere ora, per noi, stimolo a un maggior impegno per rafforzare il Partito locale, rilanciando il tesseramento e la ricerca di nuove adesioni, e per voltare pagina: guardando avanti, alle sfide che abbiamo di fronte e all’opportunità di far crescere un gruppo dirigente rinnovato, capace di porsi in sintonia con la

domanda di cambiamento che arriva dalla società".