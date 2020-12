Borgo Baceo, si riunisce il Pd Levante: "No alla speculazione edilizia del Canaletto"

La Spezia - Nella riunione di ieri sera tra i membri del coordinamento del Circolo del Levante del Partito Democratico è stato discusso il progetto per la costruzione di due palazzi in Via Prosperi, alle porte del quartiere del Canaletto. Un secco no da parte degli aderenti al circolo: "Vi ricordate quando il sindaco Peracchini predicava, all'inizio del suo mandato, la partecipazione e il confronto con i cittadini come tratto caratteristico della sua azione amministrativa? Sembra un secolo, invece sono passati solo tre anni. Il tempo sufficiente a far si che se ne scordasse a tal punto da far approvare in consiglio comunale una delibera in cui, in barba alla sventolata partecipazione, si riversano migliaia di metri cubi di cemento in un'area che avrebbe dovuto coniugare l'ampliamento del verde urbano ad un ridotto insediamento residenziale. Una vera e propria speculazione edilizia sulla testa non solo degli abitanti del Canaletto, ma di tutta la cittadinanza spezzina che si vede privata di un'importante, quanto necessario spazio verde. Della serie, quando coerenza e rispetto degli impegni sono tutto nella vita".