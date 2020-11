Borgo Baceo, Europa Verde Liguria: "La Spezia non merita tutto questo"

La Spezia - La vicenda di Borgo Baceo, autentica isola ottocentesca nella città della Spezia, che potrebbe essere recuperata e conservata come testimonianza della crescita urbana cittadina e di come la città era nei secoli passati prima delle edificazioni del XIX e XX secolo, non può passare sotto silenzio.

La Giunta di destra spezzina in un lampo di decisionismo vuole demolire il piccolo borgo contadino e sostituirlo con una piazza, un po' di verde non ben definito e i consueti due condomini, tanto per portare un p' di cemento ulteriore negli spazi vuoti di Canaletto.

Si tratta ancora una volta di una scelta deleteria poiché in una città,che ha conosciuto disastri edilizi e situazioni di pesante inquinamento , la situazione di "Borgo Baceo" avrebbe potuto portare ad un dialogo con la cittadinanza per un progetto di rigenerazione,che conservasse almeno una testimonianza storica e paesaggistica di cosa era la Spezia nei secoli passati invece ancora una volta la destra è passata con il rullo compressore a colpi di varianti senza neppure avere chiaro il vantaggio per la collettività se non l'ennesima piazza e i soliti giardini plastificati e cementati.

Noi ci opporremo finché avremo forze all'ennesimo progetto che vuole demolire una delle ultime testimonianze storiche della nostra città, che avrebbe potuto avere ben altro scopo e destino.



Europa Verde Liguria