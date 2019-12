Blitz di Toti a Spezia, la maggioranza si ricompatta

La Spezia - Ha vissuto alcuni momenti clou la serata di ieri in consiglio comunale, iniziata alle 21 e conclusa oltre la mezzanotte e mezza. Molte le ripetizioni rispetto ai lavori delle commissioni e agli annunci fatti prima della seduta. Ma ci sono stati momenti che meritano una sottolineatura.



Dopo la presentazione della mozione dell'opposizione (bocciata insieme all'odg, leggi qui) da parte del capogruppo Pd Marco Raffaelli, che in un passaggio ha detto "chissà cosa penserebbe della partecipazione per finta di questa amministrazione il consulente Giovanni Allegretti", il capogruppo di Forza Italia, Fabio Cenerini ha immediatamente preso la parola concludendo il suo intervento con frasi inaspettate.

"Nelle ultime settimane si è riaperto un dialogo nella maggioranza e oggi presentiamo un odg che nel dispositivo impegna il sindaco e la giunta a cercare aree alternative per la realizzazione di parcheggi in struttura se non sarà possibile ricavarne uno nella piazza. Sindaco, mi rivolgo a lei: ha una maggioranza leale, che è diverso da avere una maggioranza fedele. Lei è stato votato per cambiare, e sono convinto che insieme ci riusciremo". Parole che sono suonate come il sigillo finale al dibattito anche acceso che si è svolto nell'ultimo periodo in maggioranza, sul tema di Piazza Cavour e non solo.



La conferma di tutto quello che è stato detto e scritto e che lascia pensare al superamento di un possibile momento di crisi è stato l'arrivo in extremis dei tre consiglieri di Spezia popolare Umberto Costantini, Andrea Costa e Marco Tarabugi. Sembrava che la loro assenza fosse da interpretare come un gesto di disapprovazione nei confronti del documento della maggioranza, visto che in commissione Costantini aveva tenuto una posizione di contrarietà alla presenza delle auto nella piazza. Il dialogo degli ultimi giorni deve aver sistemato in parte le cose perché i popolari alla fine sono arrivati e hanno anche votato a favore (e con facce convinte) dell'odg del centrodestra. Assente invece l'assessore Kristopher Casati, ma non è dato conoscerne i motivi.



Se la maggioranza ha ritrovato la sua compattezza, secondo le voci che circolano in città, molto lo si deve all'incontro che si è svolto sabato tra gli esponenti della giunta e i consiglieri di maggioranza e il presidente della Regione Giovanni Toti, accompagnato dal sempre presente Giacomo Giampedrone.

Un confronto nel quale Toti avrebbe sostenuto di essere deciso a ritirare le risorse messe a disposizione per i progetti finanziati con il Fondo strategico regionale, quindi la stessa Piazza Cavour e la Piazza sospesa sopra Viale Italia, se non si sbloccherà qualcosa entro la fine di gennaio prossimo. Le Regionali incombono e bisogna portare a casa qualcosa di concreto. Se così non fosse, sempre stando a quanto vociferano i ben informati, Toti avrebbe addirittura dichiarato che insieme alla Regione potrebbe andare al voto anche lo stesso Comune della Spezia. Ecco allora che assume un significato diverso la sparata del sindaco Pierluigi Peracchini nell'intervista pubblicata domenica dal Secolo XIX, nella quale annunciava la "disponibilità a ricandidarsi per il bene della città". Inspiegabile a due anni e mezzo dalla fine della consiliatura. Comunque poco comprensibile dopo quella che pare essere stata una tirata d'orecchi che riguardava un po' tutti.



Quanto le voci di corridoio possano corrispondere a realtà lo si è capito dopo l'infuocato intervento di Maria Grazia Frijia, esponente di Fratelli d'Italia, riguardo alle responsabilità del centrosinistra rispetto alla carenza di parcheggi nel centro storico.

A far calare un silenzio surreale sono state le parole con le quali ha esordito Federica Pecunia, di Italia viva: "Con questa discussione e questo documento credo che l'assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi si dovrebbe sentire sfiduciato in pectore. Dopo due anni e mezzo non c'è ancora un disegno chiaro di come volete realizzare questa piazza. Dobbiamo chiedervi noi come intendete farla? Avete bocciato l'operato del vostro assessore". Pur in una serata in cui le interruzioni e i commenti agli interventi dei colleghi si sono ripetuti a più riprese, in quel frangente non volava una mosca.



Un'altra conferma di ritrovata unità è giunta con il discorso di Giacomo Peserico che ha risposto all'interrogativo più volte posto dal centrosinistra: se non si farà il progetto i soldi della Regione verranno persi? "I fondi saranno comunque spesi - ha detto Peserico -, in quella piazza ci sono esigenze alle quali far fronte come l'aspetto igienico, l'illuminazione, la pavimentazione...".



Infine un'ultima chicca di fantapolitica, questa volta per bocca di Raffaelli, che l'ha pronunciata nel corso della sua replica in qualità di presentatore della mozione. Facendo riferimento alle posizioni di Frijia all'epoca della discussione sull'attuale Europa Park rispetto a quelle attuali ha dichiarato: "Certo consigliera Frijia, un possibile posto in giunta val bene sconfessare le proprie affermazioni", dando il via a un brusio sommesso.