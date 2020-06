Biossido di azoto in Calata Paita, Lombardi: "Tutelare salute spezzini"

La Spezia - "Ho appreso dagli organi di stampa che in data 23 giugno il biossido di azoto in Calata Paita è arrivato a quota 100, e detta misurazione va sulla base degli studi scientifici medici a ledere la salute dei cittadini della zona. Il Porto non ha mai elettrificato le banchine, per cui le navi sono costrette a tenere i generatori accesi. E sono ancora da discutere due mozioni relative al tema in oggetto, una a firma dello scrivente consigliere comunale e una firmata dal consigliere Massimo Baldino; il biossido di azoto, fonte le agenzie dell'ambiente, può provocare effetti cronici, con alterazione della funzionalità respiratoria e aumento del rischio di tumori". Lo segnala il consigliere comunale di opposizione Massimo Lombardi (Spezia bene comune) in un'interpellanza in cui si rivolge a sindaco e assessore competente perché adottino "ogni e qualsivoglia soluzione possibile per risolvere detta problematica, preservando da ogni nocumento la salute dei cittadini spezzini".