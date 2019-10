Biodigestore, le consigliere grilline a Peracchini: "Impatti anche per gli spezzini"

La Spezia - "Un biodigestore a Saliceti rischia di avere un impatto non trascurabile anche per gli spezzini poiché il sito scelto sorge in zona sismica, su un terreno di tipo alluvionale ad alta permeabilità e le sorgenti che alimentano i pozzi, a cui attingono gli impianti idrici della nostra città non sono cosi lontane da essere immuni da qualsiasi incidente di sversamento con possibili rischi per la nostra acqua potabile". Lo scrivono in un'interpellanza al sindaco della Spezia Peracchini le consigliere del Movimento cinque stelle Donatella Del Turco e Jessica De Muro. Le esponenti pentastellate, con il loro documento, interpellano il sindaco, "che è la massima autorità sanitaria", e l'assessore competente "per sapere se abbiano approfondito la problematica, quale sia la sua posizione sul biodigestore, se abbiano approfondito la problematica del possibile inquinamento delle falde acquifere con conseguenze nocive per le acque a cui approvvigiona la Città della Spezia e se intendano intervenire e come".