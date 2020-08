Biodigestore, Natale a Pecunia e Italia Viva: "Vomitate parole in libertà"

La Spezia - Basta falsità! Non capisco nemmeno il perché continuate su questo canovaccio". Il candidato Pd alle regionali Davide Natale replica così a Federica Pecunia e agli altri esponenti di Italia Viva in merito al biodigestore. "Lo ripeto l’ultima volta - spiega - la delibera che il consiglio provinciale ha votato non prevedeva la realizzazione dell’impianto a Saliceti!. Sono atti pubblici! State mistificando la verità! La delibera prevedeva quanto le maggioranze di centro sinistra avevano votato al momento del piano di riassetto di Acam".



"Perché continuare a vomitare parole in libertà. Perché attaccare chi in Provincia si è battuto, insieme ai sindaci Sisti e Abruzzo, per evitare di costruire un impianto da 80.000 tonnellate? Perché non riconoscere la verità dei fatti? Perché invece che prendersela con chi non ha fatto la surroga se la prendono con chi ha combattuto per salvaguardare Saliceti?

Io sono sempre stato al fianco dei Sindaci del territorio e lo sarò per tutte le azioni che vorranno porre in essere. Tutto il resto sono parole false che mi ripugnano e che caratterizzano una politica che non mi appartiene".