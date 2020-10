Biodigestore, Licari: "Sarebbe necessario capire le posizioni di Peracchini"

La Spezia - "Da quanto emerge dall'appena trascorsa conferenza dei servizi, tutti gli enti partecipanti, ad eccezione dei Comuni di Santo Stefano e Vezzano Ligure, si sono detti favorevoli alla costruzione del biodigestore di Saliceti, salvo qualche imprecisata prescrizione". E' quanto scrive in una nota il consigliere provinciale di opposizione Andrea Licari, che aggiunge: "Premesso che è alquanto scorretto e contro i principi della trasparenza non aver trasmesso in streaming la seduta, oltre a non aver invitato i comitati, sarebbe necessario capire, una volta per tutte, le posizioni del Presidente della Provincia Peracchini, considerato il suo inaccettabile silenzio in tutti questi mesi. Mi auguro pertanto che venga convocato un consiglio urgente affinché vengano edotti i consiglieri su quanto portato in conferenza dei servizi da Peracchini. Senza dimenticare che le mozioni del sottoscritto e del gruppo di maggioranza La Spezia Popolare sono sempre in attesa di essere discusse. Basta con i temporeggiamenti, basta con le prese in giro, i cittadini vogliono risposte chiare".