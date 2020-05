Biodigestore, Licari:"In Provincia il silenzio regna sovrano"

La Spezia - “Lo scorso 5 giugno veniva approvata in Consiglio Provinciale una mozione presentata dalla maggioranza sulla questione biodigestore di Saliceti. La pratica passò senza i voti della minoranza, alla quale fu bocciata un'altra mozione che chiedeva di rivedere l'intero procedimento che avrebbe portato alla costruzione di un impianto da 90.000 tonnellate al servizio di Genova fortemente contestato dagli abitanti di Santo Stefano, Vezzano e paesi limitrofi a causa delle conclamate criticità tra cui quella idrogeologica”. Così il consigliere provinciale di opposizione Andrea Licari, che sottolinea: “Ebbene, a quasi un anno da quel passaggio, il silenzio regna sovrano in Provincia: ignorate per ben due volte le richieste del sottoscritto di convocare una commissione con tutti gli attori interessati dal Biodigestore, tante sono le questioni irrisolte e non affrontate. Il Presidente ha verificato se gli studi e le valutazioni che individuarono nel 2003 il sito di Saliceti come idoneo al trattamento dei rifiuti siano ancora attuali e validi ai fini del rilascio da parte degli Uffici provinciali dei pareri richiesti dal PAUR? Il Presidente si è fatto parte diligente nei confronti di Recos Spa per chiedere i motivi che hanno portato a individuare Saliceti quale sede per l’installazione dell’impianto digestore del rifiuto organico differenziato?”.

“Sono stati invitati – prosegue Licari - i Sindaci di Vezzano Ligure e di Santo Stefano di Magra, nell’esercizio delle loro funzioni di Ufficiali di Sanità ed Igiene Pubblica, ad effettuare le opportune verifiche sanitarie e, in esito a queste, a trasmetterle a Regione Liguria rendendone edotta la cittadinanza dei propri territori? E infine, la Provincia, unitariamente ai Comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano di Magra, ha favorito un percorso informativo della cittadinanza riguardo gli sviluppi della pratica in oggetto? A quanto si apprende dai Comitati nessuna di queste sacrosante domande ha avuto risposta. L'ennesima conferma che la mozione approvata dalla maggioranza fosse in realtà uno specchietto per le allodole per zittire le scomode e numerose critiche su una questione cruciale per l'intera Provincia spezzina. In qualità di consigliere provinciale sarà mio compito nei prossimi giorni presentare queste domande al Presidente Peracchini, oltre a richiedere, per la terza volta, la convocazione della commissione ambiente tale da garantire chiarimenti, partecipazione e massima trasparenza”.