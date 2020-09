Binetti e Ratti presentano "Dispera Bene - Manuale di consolazione e resistenza al declino"

La Spezia - Alessio Binetti e Barbara Ratti danno appuntamento a cittadini e elettori domani pomeriggio, 10 settembre, alle ore 18 presso la pasticceria Fiorini in Piazza Verdi 25 alla Spezia, per la presentazione del libro di Marcello Veneziani dal titolo "Dispera Bene - Manuale di consolazione e resistenza al declino".

L'evento, organizzato in sostegno della campagna elettorale di Fratelli d' Italia prevede il saluto da parte dei candidati Binetti e Ratti e la partecipazione dell'autore introdotto e intervistato da Paolo Asti nella veste di responsabile regionale Cultura e Innovazione del partito di Giorgia Meloni.



Giornalista, scrittore, filosofo. Nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. Veneziani proviene da studi filosofici. Ha fondato e diretto riviste, ha scritto su vari quotidiani e settimanali. È stato commentatore della Rai. Si è occupato di filosofia politica scrivendo vari saggi tra i quali La rivoluzione conservatrice in Italia, Processo all’Occidente, Comunitari o liberal, Di Padre in figlio, Elogio della Tradizione, La cultura della destra e La sconfitta delle idee (editi da Laterza), I vinti, Rovesciare il 68, Dio, Patria e Famiglia, Dopo il declino (editi da Mondadori), Lettere agli italiani. È poi passato a temi esistenziali pubblicando saggi filosofici e letterari come Vita natural durante dedicato a Plotino e La sposa invisibile, e ancora con Mondadori Il segreto del viandante e Amor fati, Vivere non basta, Anima e corpo e Ritorno a sud. Dopo Lettera agli italiani (2015) ha pubblicato di recente Alla luce del Mito e Imperdonabili, tutti con Marsilio, e Tramonti (Giubilei Regnani).