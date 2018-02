Bilancio di previsione, Liberi e uguali: "Si faccia chiarezza su alienazione degli edifici scolastici"

La Spezia - I candidati spezzini alla Camera e al Senato e il coordinamento provinciale di Liberi e uguali esprimono "forte preoccupazione per la notizia della messa in vendita, da parte dell'amministrazione, del Parco del Colombaio, oltre alle ex scuole di Via Firenze, Fabiano, Campiglia, Termo e Limone, per le quali - affermano - non è chiaro il futuro indirizzo urbanistico".



"Peracchini e la sua giunta - proseguono da Leu - chiariscano quella che, se fosse confermata, sarebbe una notizia di una gravità estrema: non solo per la mancanza di un coinvolgimento cittadino, ma soprattutto per una scellerata svendita di beni pubblici.

Liberi e Uguali ribadisce ferma contrarietà ad ogni ipotesi di privatizzazione, sostenendo invece la ferma necessità di incentivare un piano verde nazionale e in questo caso locale in grado di generare interventi virtuosi per la nostra Città, che dica stop al consumo di suolo urbano e che sappia mettere al centro la tutela della natura e la valorizzazione dei nostri beni".