Bilancio, Peserico: "Nel 2018 gli oneri finanziari sono scesi da 7,6 a 1,2 milioni"

La Spezia - "Continua l’impegno della giunta Peracchini e della sua maggioranza per il miglioramento e la messa a norma dell’edilizia scolastica. Con queste variazioni si mettono a bilancio 170.000 euro di un fondo nazionale per il rifacimento del tetto della scuola di Via Ticino.

Altra novità significativa è rappresentata dall’investimento di 400.000 euro (240.000 nel 2019) per l’ammodernamento della rete elettrica dell’illuminazione pubblicazione". Con queste parole il presidente della commissione Bilancio, Giacomo Peserico, ha commentato ieri la delibera sulle variazioni di bilancio proposte dalla giunta al consiglio comunale.



"A seguito del passaggio di Acam in Iren il debito complessivo (diretto più indiretto dovuto alla sue partecipazioni) del Comune della spezia è sceso da 276 milioni del 2017 a 102 milioni del 2018", ha proseguito Peserico commentando il bilancio consolidato del 2018, passato anch'esso all'esame della commissione e approvato ieri dall'aula.

"Sempre per lo stesso motivo gli oneri finanziari sono scesi da 7,3 milioni - ha aggiunto Peserico - a 1,2 milioni di euro. L’accordo Acam-Iren porta pertanto benefici sia economici che finanziari al Comune e ancora una volta i numeri ci fanno capire in modo impietoso a quale situazione disastrosa era stata portata Acam. E non dobbiamo poi dimenticare che dopo anni di stallo sono ripartiti gli investimenti soprattutto per il collegamento della rete fognaria cittadina al depuratore degli Stagnoni".