Biblioteca Beghi, duecento firme per chiedere il cambio d'orario

La Spezia - Il neonato movimento politico giovanile “Spezia Dinamika” ha raccolto oltre duecento firme degli studenti spezzini con lo scopo di modificare l’orario estivo della “Biblioteca Civica Pietro Mario Beghi” e presentare al Sindaco Pierluigi Peracchini una proposta innovativa che permetta agli studenti spezzini di studiare nelle biblioteche cittadine fino a tarda serata, come avviene nelle città universitarie di tutta Italia. Il movimento giovanile vorrebbe anche proporre al sindaco Peracchini un'apertura domenicale per permettere a chi vorrà di dedicare maggior tempo allo studio, perché attualmente non esiste un luogo pubblico dove gli studenti possano studiare nel fine settimana.



“La petizione ha avuto un grande successo - dichiara il coordinatore del movimento Lorenzo Mascolo - ci siamo mossi subito, non appena ci sono state segnalate le problematiche. Forse anche per questo abbiamo avuto un ottimo risconto e grande soddisfazione - prosegue Mascolo - i nostri coetanei hanno risposto alla petizione con interessata partecipazione, proponendo anche delle idee che Spezia Dinamika porterà all'attenzione del sindaco.”



Questo disagio nasce a causa di una modifica effettuata al regolare orario della “Biblioteca Civica Pietro Mario Beghi”, che dalla settimana passata offre il servizio con un orario di apertura ridotto. La Biblioteca, nei giorni feriali, apre infatti alle 9 chiudendo alle 19, con l’aggravante di restare chiusa il sabato pomeriggio. Un’altra complicazione è rappresentata dalla chiusura straordinaria della Beghi, prevista dal 15 al 31 luglio. Previsione che crea già molto disagio tra gli studenti universitari che si troveranno in quel periodo in piena sessione d’esami. “Spezia Dinamika” ha già provveduto nel chiedere al Sindaco Pierluigi Peracchini un incontro per poter esporre le problematiche in questione e consegnare la petizione nelle mani del primo cittadino.