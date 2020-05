Bianchi nella task-force di Colao, Gagliardi: "Ottima notizia"

La Spezia - «È davvero un’ottima notizia sapere che una concittadina capace e competente, quale è Donatella Bianchi, sia stata convocata dal Presidente del Consiglio Conte per far parte della task force di esperti che valuterà le azioni da intraprendere per portare avanti la Fase 2 di questa emergenza. Sono certa che, vista la sua esperienza in tematiche ambientali, saprà dare un valido contributo al nostro paese. Mando alla dottoressa Bianchi i migliori auguri di buon lavoro». Così la deputata Manuela Gagliardi (Cambiamo!) sulla nomina di Donatella Bianchi nel comitato di esperti per la Fase 2.