Biagi e Ceragioli: "La giunta trovi i parcheggi per Piazza Cavour"

La Spezia - “La Giunta si impegni subito a trovare i parcheggi, ma la Piazza vada avanti. Restare fermi in attesa del progetto perfetto, dopo un percorso partecipato lungo e raro per una città, sarebbe un errore incalcolabile.” Così i consiglieri Andrea Biagi ed Enzo Ceragioli del gruppo Toti - "Cambiamo!" in Comune alla Spezia e appartenenti alla maggioranza, che proseguono: “Sono state discusse e affrontate tutte le criticità di una piazza nata già vecchia e che necessita di una rivoluzione che ne contempli ogni esigenza: igiene, pulizia, accessibilità, gestione dei rifiuti ed altri che possano traguardare finalmente l’idea di una piazza moderna e funzionale. Tra queste esigenze ci sono i parcheggi: la giunta si impegni a trovarne un numero sufficiente in zona, per garantire l'accesso più comodo a piazza del mercato e al centro storico, ma ora sulla piazza proseguiamo. Stare fermi aspettando la perfezione, sotto forma di Godot, è un errore che le prossime generazioni di spezzini non ci perdonerebbero.”