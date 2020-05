Biagi, Ceragioli, Frascatore: "Governo accolga l'emendamento di Gagliardi a favore dei non vedenti"

La Spezia - "La Fase 2 dell’emergenza Corona virus è iniziata e per tutte le categorie produttive e i singoli cittadini sono state predisposte, o si stanno predisponendo linee guida di comportamento. Alcuni però sono stati lasciati indietro dal governo, come le persone cieche o ipovedenti. È chiaro che per loro non possano valere le regole di distanziamento sociale necessarie per combattere l’epidemia, poiché hanno bisogno di un accompagnatore, sia per potersi muovere che per poter usufruire dei mezzi pubblici. Ecco perché auspichiamo che l’esecutivo accolga l’emendamento al dl Liquidità formulato dalla nostra deputata Manuela Gagliardi, che tutela i non vedenti e i loro accompagnatori". Così i consiglieri comunali Andrea Biagi, Enzo Ceragioli e Marco Frascatore, del gruppo Cambiamo!, intervengo sulle difficoltà riscontrate da ciechi e ipovedenti in questa nuova fase dell'emergenza Corona virus.