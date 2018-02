Benifei tiene a battesimo il point spezzino del centrosinistra

La Spezia - Domenica 11 Febbraio alle ore 17 inaugura il point elettorale del centro sinistra, in via Cavallotti 33. Sarà un’occasione per incontrare i candidati di Camera e Senato della coalizione e parlare con quanti interverranno, di programmi e futuro. Sarà presente e interverrà l’Europarlamentare Brando Benifei, che racconterà le ragioni per cui le elezioni italiane del 4 marzo saranno uno snodo fondamentale per il futuro dell’Europa.

Il point sarà il punto di incontro per i nostri candidati e i cittadini che li vogliano incontrare, per tutti coloro che vorranno informazioni, materiale, copie del programma, calendario degli appuntamenti e ritrovo ideale per incontrare le persone e parlare dei progetti e delle idee che il centrosinistra mette in campo per il futuro del nostro Paese.

Siete tutti invitati a partecipare.



Partito Democratico Provinciale La Spezia