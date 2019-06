Benifei incontra i cittadini domenica al Centro Allende

La Spezia - A tre settimane dalle elezioni europee in cui è stato riconfermato per un secondo mandato da europarlamentare, Brando Benifei organizza alla Spezia un aperitivo-incontro con i cittadini per festeggiare la rielezione e confrontarsi sulle priorità dei prossimi mesi. L'appuntamento è alle ore 10.30 di domenica 16 giugno al Centro Allende in Viale Mazzini.



"Spezia è la mia città, qui ho iniziato la mia attività politica ed è un mio desiderio festeggiare la rielezione con i miei concittadini, ringraziandoli per avere contribuito alla mia rielezione con tante preferenze. - Così dichiara Benifei, che prosegue: "Dobbiamo ripartire da subito con un lavoro intenso per costruire il nostro progetto di un'Europa più giusta e solidale e per contrastare questo Governo diviso su tutto, che sta portando all'Italia solo incertezza, recessione economica e valoriale e un sempre maggiore isolamento in UE".