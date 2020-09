Benifei: "Toti ha vinto, ma alla Spezia e a Sarzana la destra arretra moltissimo"

La Spezia - "Toti ha vinto ed è un risultato innegabile, ma non possiamo trascurare alcuni elementi molto rilevanti nella lettura dei dati. Tra tutti spicca il grandissimo arretramento della destra nei Comuni della Spezia e di Sarzana, che tornano ampiamente contendibili". A dichiararlo è il Capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, lo spezzino Brando Benifei, che prosegue: "Ora il centrosinistra che ha sostenuto Sansa deve andare avanti unito sui territori in quel lavoro di recupero della connessione con i cittadini che è stato portato avanti in queste settimane, mantenendo il confronto con i 5 Stelle e con le altre forze che vogliono proseguire nella costruzione di un'alternativa. Agli eletti della coalizione Davide Natale, Roberto Centi e Paolo Ugolini i migliori auguri di buon lavoro per rafforzare il nostro territorio in Regione, marginalizzato dalla destra “genovacentrica” in questi anni, a partire dalla irrisolta questione della sanità. Un grande grazie per il contributo che hanno dato al risultato anche agli altri candidati delle liste a sostegno della nostra coalizione, a partire da quelli della lista Pd-Articolo Uno Ilario Agata, Pieraldo Canessa, Francesca Castagna e Fabrizia Pecunia"