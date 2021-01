Benifei (Pd): "Recovery, bene 30 milioni per elettrificazione banchine porto"

La Spezia - "È una notizia positiva e importante che il Governo inserisca nel Recovery Plan 30 milioni in investimenti per l'elettrificazione delle banchine nel porto della Spezia". A dichiararlo è il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, lo spezzino Brando Benifei, che prosegue: "Il cuore politico dell'imponente piano di aiuti europeo è sostenere la ripresa innescando misure trasversali, che sappiano tenere insieme sviluppo economico, miglioramento infrastrutturale e tecnologico, occupazione, sostenibilità ambientale. È il risultato di una grande battaglia che abbiamo condotto a Bruxelles nello scorso anno e misure come quella prevista per lo scalo spezzino vanno esattamente in questa direzione, con visione e concretezza. È così - dichiara ancora Benifei - che si deve sfruttare questa occasione storica, non con liste della spesa o con proposte di progetti non finanziabili per accontentare qualche interesse particolare. Una prospettiva come questa, moltiplicata su scala regionale e nazionale, ci fa capire che siamo davvero di fronte a un'opportunità incredibile e, per sfruttarla al meglio, è importante anche garantire continuità e stabilità politica. Una volta che l'Italia, come gli altri Stati membri, presenterà il Piano, come Parlamento Europeo saremo chiamati a esprimere una valutazione alla Commissione e io posso dire sin da ora che sosterrò convintamente questa proposta importante per la città, per la Liguria e per il sistema portuale italiano".