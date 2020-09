Benifei (Pd): "Giusto rinviare le scuole a dopo le elezioni"

La Spezia - "Dobbiamo fare di tutto per tutelare la salute pubblica, il sistema sanitario, e la ripresa della nostra economia, che non può essere messa in ginocchio da passi falsi che vanifichino i sacrifici dei mesi scorsi". A dichiararlo è il Capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, lo spezzino Brando Benifei, che prosegue: "La mia provincia, La Spezia, purtroppo è in una situazione di diffusione del contagio che desta non poca apprensione e penso dunque che si debbano adottare misure preventive che evitino un'ulteriore aggravarsi del quadro. Per questo concordo con l'idea che sia logico e opportuno rinviare la ripartenza delle lezioni scolastiche a dopo l'appuntamento elettorale, così da analizzare bene l'andamento e il decorso dei contagi prima di riavere gli studenti e i docenti insieme in classe e per evitare rischi ulteriori legati all'afflusso ai seggi. È una misura opportuna, che non può essere rinviata solo per rispettare quella narrazione regionale dell'ottimismo e della sottovalutazione che ci ha condotti in questa situazione anomala".